Halle (Saale)/MZ - Gerade zwölf Monate ist es her, da war Safi Mohammad noch nicht so richtig klar, was beruflich aus ihm werden sollte. Auf der Ausbildungsbörse, wie sie am Mittwochnachmittag wieder im Hof der Agentur für Arbeit stattfand, habe er dann den entscheidenden Kontakt geknüpft, erzählt der 25-Jährige. Inzwischen ist sein erstes Ausbildungsjahr zum Maschinen- und Anlagenführer beim Präzisionsdrehteile- und Verbindungselementehersteller Methal in der Reideburger Straße fast zu Ende, und Safi Mohamad hat soviel Freude daran, dass er zur neuesten Auflage der Ausbildungsbörse Interessierten davon berichtet hat.