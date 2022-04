Vollsperrung wegen Baustelle zwischen Heide-Nord und Lettin: Anwohner beschimpfen Arbeiter als „faule Schweine“ und verstellen Schranken

Verärgerte Einwohner, rücksichtslose Autofahrer, Vandalismus und Arbeiter, die beschimpft werden: Die Baustelle in Heide-Nord wird zunehmend zum Problem. Auch die Bauarbeiter haben so etwas noch nie erlebt - und sind froh, wenn sie fertig sind.

Halle (Saale)/MZ - Frank Keil ist als Polier verantwortlich für Halles derzeit nervigste Baustelle: den neuen Kreisverkehr am Knoten Nordstraße/Waldstraße in Heide-Nord. „Ich mache drei Kreuze, wenn wir fertig sind. In meiner beruflichen Laufbahn war ich schon auf vielen Baustellen, auch auf schwierigen in der halleschen Innenstadt. Aber so etwas wie hier habe ich noch nie erlebt. Das ist eine Katastrophe“, sagt er.