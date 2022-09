A14 wird zwischen Halle-Tornau und Halle-Peißen komplett gesperrt

Halle (Saale)/DUR/slo – Die Autobahn A14 wird am Wochenende bei Halle komplett gesperrt. Zwischen Freitag, dem 16. September 20 Uhr und Sonntag, dem 18. September 22 Uhr, ist die Autobahn zwischen Halle-Torna und Halle-Peißen in beide Richtungen gesperrt. In Richtung Leipzig wird zudem der Parkplatz Petersberg geschlossen. Auch die Auffahrt der Anschlussstelle Halle-Tornau in Richtung Leipzig bleibt gesperrt.

Grund dafür sind Bauarbeiten an der Brücke „Stangenweg“ in Höhe Mötzlich. Am Wochenende soll das neue Brückenbauwerk eingehoben werden, teilte die Autobahn GmbH mit.

Brückenarbeiten an der A14 in Halle dauern noch bis Jahresende

Nach dem Brückeneinhub erfolgen später noch Arbeiten am Überbau, an den Kappen, am Geländer und den Nebenanlagen des Brückenbauwerkes. Ende Dezember sollen die rund 3,5 Millionen Euro teuren Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Umleitung erfolgt ausgeschildert in Richtung Magdeburg über die U3 und in Richtung Leipzig über die U26.