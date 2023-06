Der Kameramann Albert Ammer hat den Aufstand am 17. Juni 1953 in Halle dokumentiert. Dafür musste er später einen hohen Preis zahlen. Sein Sohn hat die Fotos nun erstmals veröffentlicht.

Halle (Saale)/MZ - Auf der Schwarz-Weiß Aufnahme sind lächelnde Menschen zu sehen. Ein Mann in der Mitte winkt aufgeregt in Richtung Kamera. Es handelt sich um Herbert Gohlke, Chef des Zentralen Streikkomitees beim Volksaufstand am 17. Juni 1953 in Halle. Knapp 70 Jahre nach dem Protest in der DDR lächelt und winkt Gohlke wieder am Hallmarkt. Der Zeit-Geschichten-Verein hat das historische Foto auf die Treppenstufen kleben lassen.