Auflagen und Ermittlungen „Völkermord in Gaza“: Veranstalterin wehrt sich gegen Vorwürfe nach Veranstaltung in Halle

Auch drei Monate nach der Veranstaltung mit dem Titel „Völkermord in Gaza“ in der Martin-Luther-Universität in Halle sorgt der Abend weiter für Diskussionen. Die Veranstalterin wehrt sich jetzt gegen den Vorwurf eines FDP-Landtagsabgeordneten, sie habe Auflagen verletzt und es sei zu einem antisemitischen Vorfall gekommen.