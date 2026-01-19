Auflagen und Ermittlungen „Völkermord in Gaza“: Veranstalterin wehrt sich gegen Vorwürfe nach Veranstaltung in Halle
Auch drei Monate nach der Veranstaltung mit dem Titel „Völkermord in Gaza“ in der Martin-Luther-Universität in Halle sorgt der Abend weiter für Diskussionen. Die Veranstalterin wehrt sich jetzt gegen den Vorwurf eines FDP-Landtagsabgeordneten, sie habe Auflagen verletzt und es sei zu einem antisemitischen Vorfall gekommen.
Halle (Saale)/MZ. - Die Veranstaltung „Völkermord in Gaza“ mit der Historikerin Helga Baumgarten Ende Oktober an der Martin-Luther-Universität in Halle sorgt weiter für Diskussionen. Veranstalterin Claudia Wittig wehrt sich jetzt gegen Darstellungen der Abläufe, die der FDP-Landtagsabgeordnete Konstantin Pott jetzt zum Gegenstand von Forderungen an die Landespolitik gemacht hat.