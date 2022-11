Vivien Theresa Hellwig hat bei der Dating-Show "Take Me Out" mitgemacht - und ist nun glücklich vergeben.

Halle (Saale)/MZ - Vivien Theresa Hellwig steht mit ihrem Handy in der Hand vor einem Wandspiegel. Von hinten legt ein junger Mann seine Hände auf ihre Hüfte und küsst sie auf den Kopf. Dieses Bild hat die 22-jährige Hallenserin auf ihrem Instagram-Account mit dem Wort „blessed“ – auf Deutsch „gesegnet“ – veröffentlicht. Allerdings handelt es sich bei diesem Mann nicht um Niklas, den sie in der RTL-Dating-Show „Take Me Out“ kennengelernt hat. Ihre große Liebe hat Hellwig indirekt aber trotzdem durch ihren TV-Auftritt in der Sendung gefunden.