Halle (Saale)/MZ. - Sie haben ihrer Heimatstadt schon in vielen Songs ein Denkmal gesetzt: „Viertelpoet“ aus Halle hat sein Publikum in der Vergangenheit bei zahlreichen Konzerten an außergewöhnlichen Orten begeistert – und damit zugleich Lokalpatriotismus bewiesen. Denn ob die Band, die sich zur Aufgabe gemacht hat, „Streiflichter des Lebens in rockig-folkigem Sound mit deutschen Texten zu thematisieren“, im Stadtbad oder auf den Mauern des historischen Giebichensteins, im „Hafenmeister“ am Pfälzer Ufer, im Brauhaus oder in der Pauluskirche auftritt – jedes dieser Konzerte ist auch eine Reminiszenz an die Stadt Halle.