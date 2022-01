Vierjähriges Kind in Halle angefahren: Polizei sucht Unfallflüchtigen

Ein Auto hat in der Bernburger Straße ein Kind angefahren, das mit dem Rad unterwegs war. Der Versucher floh vom Ort des Geschehens.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle fahndet nach einem schweren Unfall mit einem Kind nach dem flüchtigen Fahrer des Unfallwagens. Laut Polizei könnte es sich um einen Fiat Punto bis Baujahr 2005 handeln. Das vierjährige Kind hatte demnach am 10. Januar gegen 7.10 Uhr im Bereich Bernburger Straße/Mühlweg mit seinem Fahrrad vorschriftsmäßig die Straße überquert. Der Fahrer oder die Fahrerin eines abbiegenden Autos missachtete das Kind und fuhr es an. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Das Kind zog sich durch den Zusammenstoß Verletzungen zu. Ein Radfahrer soll als Augenzeuge das Auto verfolgt und den Fahrer angesprochen haben. Die Polizei bittet den Biker, sich als Zeuge zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 0345/2 24 20 00 entgegen.