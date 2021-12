Vier weitere Menschen in Halle an Corona gestorben

Halle/MZ - In den vergangenen Tagen haben offenbar die Impfzahlen der halleschen Hausärzte in der offiziellen Statistik gefehlt. Und die waren in den vergangenen Tagen doch erheblich. Laut Angaben der Stadt wurden in den Arztpraxen innerhalb von drei Tagen 9.725 Personen geimpft. So dass die Stadt zusätzlich mit den in ihren Einrichtungen immunisierten Personen am Freitag insgesamt 10.938 Impfungen meldete. Der Großteil davon waren Boosterimpfungen. Die Impfquote bei den Drittimpfungen liegt nun in Halle bei 31,6 Prozent, so die Verwaltung. Am Donnerstag wurde noch ein Wert von 27,7 Prozent gemeldet.

Zugleich meldete die Stadt am Freitag vier weitere Personen, die an Corona gestorben sind, sowie einen Todesfall mit Corona. Die Krankenhausampel steht auf gelb.

Höher als im Vergleich zur Woche war am Freitag die Zahl der Neuinfektionen, es waren 270. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle ist gestiegen auf 757,86 Fälle je 100.000 Einwohner

Weil mit dem Ferienbeginn an diesem Freitag, 17. Dezember, das tägliche Testen in den Schulen für Kinder und Jugendliche entällt, muss folgendes beachtet werden: Von Samstag, 18. Dezember, bis zum 9. Januar ist die Ausnahme von der Testpflicht für Kinder und Jugendliche aufgehoben. Die Stadt betont, dass auch Kinder und Jugendliche deshalb zur Nutzung vieler Angebote entsprechende negative Testnachweise vorlegen müssen.