Vier Verletzte und hoher Schaden bei Straßenbahnunfall in Halles Altstadt

Die Straßenbahn entgleiste in einer Kurve, rutschte danach über Fahrbahn und Fußweg und krachte schließlich in ein Mehrfamilienhaus.

Halle (Saale)/MZ - Bei einem der schwersten Straßenbahnunfälle in Halle sind am Sonntagvormittag nach ersten Erkenntnissen vier Personen verletzt worden. Zudem enstand ein hoher Schaden von mindestens 500.000 Euro. In der Kurve an der Glausbrücke war eine Tram, die in Richtung Hallmarkt unterwegs gewesen ist, entgleist und mit dem Triebwagen in ein Mehrfamilienhaus gekracht. Die Mieter in dem HWG-Objekt kamen mit dem Schrecken davon.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Foto: Dirk Skrzypczak

Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Warum die Straßenbahn mit allen sechs Achsen entgleiste, ist unklar. Der Bahnverkehr in Richtung Neustadt über die Mansfelder Straße ist unterbrochen. Die Straßenbahnen werden über den Glauchaer Platz umgeleitet.

Die Bahn wurde schwer beschädigt. Der Schaden soll bei mindestens 500.000 Euro liegen. Foto: Dirk Skrzypczak

Nach Polizeiangaben wird die Bergung des havarierten Zuges schwierig. Vermutlich muss die schwer beschädigte Bahn mit einem Kran angehoben werden. Offen ist, ob es gelingt sie wieder in die Gleise zu heben und dann abzuschleppen. Auch für Autos in der Halloringenring in Richtung Robert-Franz-Ring in beiden Richtungen voll gesperrt.