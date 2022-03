Vier Verletzte: Dieb sprüht mit Reizgas in Supermarkt in Halle

Er wollte in einer Netto-Filiale in Neustadt stehlen. Als der Täter erwischt wird, will er abhauen - und setzt dabei wohl Reizgas ein.

Halle (Saale)/MZ - Ein Dieb hat am Donnerstagmittag am Gastronom in Neustadt einen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ausgelöst. Der Täter wollte in einer Notto-Filiale stehlen, wurde dabei aber erwischt. Um fliehen zu können, setzte er offenbar Reizgas ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden dabei vier Personen in Mitleidenschaft gezogen. Wie schwer sie verletzt wurden, ist unklar. Weitere Angaben liegen noch nicht vor.