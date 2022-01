Vier Täter nehmen 20-Jährigem in Halle das Handy ab

Halle (Saale)/MZ - Vier unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag einen 20-Jährigen in der Großen Ulrichstraße überfallen. Laut Polizeiangaben sprachen die Männer das Opfer an und nahmen ihm kurz darauf das Handy weg. Danach drängten sie den 20-Jährigen in eine Seitenstraße und wurden handgreiflich. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Markt. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Außerdem entstand ihm ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Täter sollen etwa 22 Jahre alt gewesen sein, hatten schwarze kurze Haare und trugen Jacken der Marke Wellensteyn. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.