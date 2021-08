Vier neue Infektionen registriert

Halle (Saale)/MZ - In Halle sind am Sonntag vier neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Drei Männer und eine Frau haben sich angesteckt, wie die Stadt mitteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist demnach im Vergleich zu Sonnabend um 0,42 auf 9,64 Fälle je 100.000 Einwohner gestiegen. Alle Neuinfizierten sind jünger als 70 Jahre.

Unterdessen sind am Wochenende 507 Menschen in der Stadt geimpft worden; 111 davon zum zweiten Mal. Mit 289 wurde mehr als die Hälfte der Impfungen von mobilen Teams vorgenommen: 119 auf dem Marktplatz und 170 Am Treff in Neustadt.