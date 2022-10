Vier Brände in 72 Stunden: Wieder Wohnungsbrand in Halle-Neustadt

Am Montagnachmittag hat es erneut in Halle-Neustadt gebrannt. Gegen 16 Uhr brannte es An der Magistrale in einer Wohnung. Dichter Rauch quoll aus den Fenstern.

Halle (Saale)MZ - Es ist der vierte Brand innerhalb von nur 72 Stunden in Halle-Neustadt. Am Montagnachmittag mussten die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Halle-Passendorf gegen 16 Uhr zur Magistrale ausrücken.

In einer Wohnung im 5. Obergeschoss kam es bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand von Einrichtungsgegenständen. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betreten haben war diese bereits dicht verraucht.

Die Rettungskräfte an der Magistrale im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Der Brand konnte schnell mit einem C-Rohr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach MZ-Informationen soll es bei dem Feuer keine Verletzten gegeben haben.

Bereits am Wochenende kam es in Halle-Neustadt zu mehreren Bränden. So brannte zunächst am Samstag eine Wohnung in der Offenbachstraße im Südpark vollständig aus. In der Nacht zum Montag brannten dann mehrere Kinderwagen in einem Treppenhaus in der Ernst-Abbe-Straße.

Kurz vor dem Feuer an der Magistrale mussten die Einsatzkräfte wieder in der Offenbachstraße bei einem weiteren Wohnungsbrand tätig werden.