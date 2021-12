Viele Neuinfektionen und steigende Inzidenz in Halle

Die Corona-Lage in der Saalestadt bleibt ernst. Wenn die Entwicklung so weitergeht, kommt die medizinische Versorgung bald an ihre Belastungsgrenze.

In Halle befinden sich mehr als 40 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung

Halle (Saale)/MZ - 404 Neinfektionen mit dem Corona-Virus hat die Stadt am Mittwoch gemeldet, das sind 137 mehr als in der Vorwoche. Die 7-Tage-Inzidenz wird mit 785,92 angegeben. Dass die Corona-Lage ernst ist, macht die Ampel, die die Situation in den städtischen Kliniken angibt, deutlich: Sie steht nach wie vor auf gelb-rot. Das bedeutet, dass in Kürze dringende Behandlungen nicht mehr nach medizinischem Standard möglich sein könnten, wenn die Entwicklung so weitergeht.

Neue Intensivpatienten

Das Gesundheitssystem wird stark durch langwierige Intensivbehandlungen belastet. Am Mittwoch meldete die Stadt, dass die Zahl solcher Behandlungen um fünf stieg. Damit werden nun 41 Menschen intensivmedizinisch behandelt. Drei Patienten erlagen ihrer Covid-Erkrankung.

Viele Booster, wenige Erstimpfungen

Die Stadt vermeldete am Mittwoch 1.395 neu verabreichte Impfdosen. Mehr als 85 Prozent davon fallen allerdings auf Booster-Impfungen. Nur etwa 100 bis dato ungeimpfte Hallenser holten sich einen Piks ab. Die Impfquote bei Zweitimpfungen liegt bei 71,6 Prozent.

Impftermine am Donnerstag

Am Donnerstag bietet die Stadt Impfungen ohne Voranmeldung an: Am Standort Heinrich-Pera-Straße (10-16 Uhr) und am Standort Burgstraße (16-19 Uhr). Booster-Impfungen sind für alle möglich, deren Zweitimpfung (Erstimpfung beim Vakzin von Johnson & Johnson) mindestens fünf Monate zurückliegt.