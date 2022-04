Viele Hallenser sind noch unentschlossen, wollen aber wählen gehen

25 Prozent der Wahlberechtigten in Halle haben sich schon entschieden: Die Briefwahl wird auch in der Stadt immer beliebter.

Halle/MZ - Bei der aktuellen Bundestagswahl setzt sich ein Trend fort: Die Stimme per Briefwahl abzugeben wird immer beliebter. Halle macht da keine Ausnahme. Rund 182.000 Wahlberechtigte gibt es nach Auskunft der Stadt in Halle und mehr als 45.900 Rücksendungen von Briefwahlunterlagen lagen am Freitag vor.