Viel Bewegung zum Herrentag

Ob zu Fuß, mit dem Rad oder auf dem Trecker: In und um Halle wurde der freie Tag für Ausflüge genutzt - und um mal wieder zusammen zu kommen.

Halle (Saale)/MZ - Die erste große Männergruppe trifft zu Himmelfahrt gegen 10 Uhr am Saalekiez bei Brachwitz ein - und kommt mit dem Traktor. Nach zwei Jahren Pause sind sie wieder auf Tour. „Wir haben das vermisst. Die Gemeinschaft hat gefehlt“, sagt Benjamin Glatter. Insgesamt neun Leute zählt ihre Gruppe, der Jüngste ist 18 Jahre und der Älteste 47 Jahre. Sie kommen aus der Gemeinde Petersberg und drehen dort auch ihre Herrentagsrunde. Dabei klappern sie alle möglichen Orte ab, an denen an diesem Tag etwas los ist. „Zwei müssen nüchtern bleiben“, sagt Benjamin Glatter noch. Schließlich muss jemand auch den Traktor fahren, der den Anhänger samt der ganzen Besatzung zieht.