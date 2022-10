Mangel an Lehrkräften Video: Zu wenig Deutschlehrer - Volkshochschule Halle hilft ukrainischen Flüchtlingskindern

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine mussten auch zahlreiche Kinder ihre Heimat verlassen. Die Volkshochschule in Halle bietet für diese Kinder zur Sprachförderung Deutschunterricht an. Das große Problem jedoch ist: Es fehlt an Lehrkräften.