Neues Angebot der Stadtbibliothek Video: Von Schlagbohrer bis Hula Hoop - "Bibliothek der Dinge" in Halle verleiht Gegenstände

In der Zentralbibliothek am Hallmarkt können nun an auch Dinge wie Backformen, Tischtennisschläger oder Werkzeugkoffer ausgeliehen werden. Was dabei zu beachten ist.