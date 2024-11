Kurs auf Halle: Nach sechs Monaten unfreiwilliger Abwesenheit kehrt die MS „Händel II“ von Alsleben an ihren Liegeplatz am Saaleufer in Halle zurück.

Halle (Saale)/MZ. - Lange tut sich an diesem grauen Novembermontag am Anleger der Halle-Saale-Schifffahrt Rüdiger Ruwolt mit der Aufschrift „Steg Nr. 1“ nichts. Ein paar Jogger drehen gegen Mittag ihre Runden, kein Spaziergänger weit und breit. Nur zwei ältere Damen stehen am Anleger – sie warten. Da plötzlich erscheint er: Der Bug eines Schiffes, das flussaufwärts in flotter Fahrt die Saalebiegung nimmt und Kurs auf den Anleger hält.