Video: Praxen der Poli Reil in Halle aus Protest geschlossen

Hallesche Mediziner haben am Mittwoch an einer landesweiten Aktion teilgenommen. Der Protest richtet sich gegen ein neues geplantes Gesetz.

Mediziner der Poli Reil protestieren am Mittwoch mit der vorzeitigen Schließung ihrer Praxen gegen ein geplantes Gesetz.

Halle (Saale)/MZ/KPA - An einer landesweiten Protestaktion waren an diesem Mittwoch auch die Mediziner der Poliklinik Reil in Halle beteiligt: Ab 11 Uhr hatten die rund 30 Praxen der Poliklinik für Patienten geschlossen. Der Protest der Ärzte richtet sich gegen das geplante GKV-Finanzstabilisierungsgesetz sowie die von den Krankenkassen vorgeschlagene Nullrunde. Mit dem neuen Gesetz auf Bundesebene ist die Streichung der Neupatientenregelung geplant.