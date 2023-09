Festnahme nach Schüssen vor Zuschauern Mit Video: Polizei-Aktionstag in Halle: SEK-Einsatz auf der Peißnitz Die Polizei präsentiert sich bei einem Aktionstag mit allen ihren Facetten. Warum über Elitepolizisten wenig bekannt ist und die Staatsmacht viele junge Leute anzieht. Von Dirk Skrzypczak

Nach dem Einsatz wird der Schütze durch SEK-Beamte vor den Augen Hunderter Zuschauer abtransportiert. (Fotos: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - Mit Blaulicht verfolgt der Polizei-Bully einen schwarzen Wagen. Als das Auto stoppt, steigt der Fahrer aus und schießt ohne Vorwarnung auf die Polizisten. Ein Beamter sackt getroffen zusammen. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wird gerufen. Mit einem gepanzerten Fahrzeug rücken die vermummten Polizisten an – wenig später ist die Lage unter Kontrolle.

Hunderte Neugierige verfolgen hinter Absperrbändern am Freitag den nachgestellten Einsatz, bei dem mit Platzpatronen geschossen wurde. Die Demonstration zählt zu den Höhepunkten beim großen Aktionstag auf der Peißnitzinsel in Halle.

Auftritt mit voller Kapelle

Die Landespolizei zeigt zum zweiten Mal nach der Premiere in Magdeburg vor einem Jahr, was sie leisten und bieten kann. Schon kurz nach 8 Uhr war der Hubschrauber „Ikarus“ auf einer Wiese am Peißnitzhaus gelandet. Aber auch sonst spielt die Staatsmacht mit voller Kapelle auf. Zu erkunden gibt es alles, was man sonst nur aus der Ferne zu sehen bekommt. „Wir zeigen alle Facetten der Polizei. Im Mittelpunkt stehen für uns aber die Menschen“, sagt Polizeidirektorin und Gastgeberin Annett Wernicke, Leiterin der Polizeiinspektion (PI) Halle, die den Tag ausrichtet.

Aktionstag Polizei: Auch ein Wasserwerfer wird gezeigt. (Foto: Marvin Matzulla)

Auch das SEK gewährt einen der seltenen Einblicke in seine spezielle Welt. Die Beamten umweht ein Mythos, doch Helden seien sie nicht – zumindest will das Innenministerium nicht, dass so ein Bild entsteht. „Das Image das SEK wird in der Öffentlichkeit erzeugt“, sagt Michael Klocke, Sprecher des Landeskriminalamts (LKA). Das SEK ist Teil des LKA. Interviews mit SEK-Beamten sind nicht gestattet. Auch ist über die Identität der speziell ausgebildeten Polizisten nichts bekannt. „Das dient ihrem Schutz. Das SEK wird in schwierigen Situationen gerufen. Da will keiner, dass sie nach Einsätzen zu Hause Besuch bekommen“, sagt Klocke.

Eine Attraktion war Polizeihubschrauber Ikarus, der am Morgen gelandet war und der vor allem neugierige Kinder anlockte. (Foto: Marvin Matzulla)

Wie viele Beamte das SEK hat, wird nicht kommuniziert. Von einer hohen zweistelligen Zahl ist die Rede. Was weiß man sonst noch über die Elitepolizisten? Sie sind in Sachsen-Anhalt zwischen 25 und 50 Jahren alt. „Wichtig ist Teamfähigkeit. Beim SEK muss sich jeder auf den anderen verlassen können“, sagt Klocke. Um in das Kommando zu kommen, müssen Bewerber sportlich sein, Erfahrungen im Zweikampf haben und vor allem mit Stress umgehen können. Sechs Monate dauert die Spezialausbildung.

Aktionstag der Polizei: Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) ist auch nach Halle gekommen. (Foto: Marvin Matzulla)

Innenministerin zufrieden

Was man so hört, leidet das SEK nicht unter Nachwuchssorgen. Und die Polizei in Sachsen-Anhalt wohl auch nicht. „Wir haben das zweite Jahr in Folge mehr Bewerber. Während andere Branchen unter Fachkräftemangel leiden, erlebt die Polizei einen Zulauf“, sagt Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) beim Besuch des Aktionstages. Hatten sich vor zwei Jahren noch 2.370 junge Menschen für eine Ausbildung an der Fachhochschule in Aschersleben beworben, sind es in diesem Jahr 2.625 Bewerber gewesen. Fast 400 wurden angenommen.

Aktionstag Polizei: Vorführung mit Diensthunden. (Foto: Marvin Matzulla)

Für Zieschang hängt das große Interesse an der Polizei mit dem guten Image der Behörde zusammen. „Im aktuellen Sachsen-Anhalt-Monitor genießt die Polizei unter allen Institutionen das höchste Vertrauen.“ 2024 soll es den Polizei-Aktionstag wieder geben. Dann sind Dessau-Roßlau und Stendal als Gastgeber im Gespräch.