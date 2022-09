Video: Mieter im Südpark in Halle-Neustadt fürchten, dass ihnen Warmwasser abgestellt wird

Erneut droht zahlreichen Bewohnern in der südlichen Neustadt die Einstellung der Energieversorgung, weil ein Wohnungsunternehmen seine Rechnungen nicht zahlt.

Halle (Saale)/MZ - Der A4-Zettel hängt an nahezu jeder Eingangstür der Plattenbauten in der Offenbach- und der Telemannstraße, der Eduard-Künnecke- und der Mendelssohn-Bartholdy-Straße. Den Mietern im Südpark in Neustadt droht die Einstellung der Energieversorgung zum 8. September, um 10 Uhr. „Durch die Einstellung haben sie kein warmes Wasser/Heizung mehr“, steht auf dem Aushang.