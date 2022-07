Ausflugstipp für Hallenser Video: Maislabyrinth bei Petersberg eröffnet - Hier gefällt's der ganzen Familie

Bei Petersberg können Besucher sich der Herausforderung stellen, in einem großen Maisfeld die Orientierung nicht zu verlieren. Das ist gar nicht so einfach. Zahlreiche Familien versuchten ihr Glück bereits am Freitagmorgen nach der Eröffnung.