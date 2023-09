Mit Video: Person von ICE überrollt - Westseite des Hauptbahnhofs Halle gesperrt

Am Hauptbahnhof Halle ereignete sich am Montag ein tödlicher Vorfall. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es kommt derzeit zu erheblichen Behinderungen im Nah- und Fernverkehr.

Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Bahnhof in Halle im Einsatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist am Montagmittag eine Person von einem ICE erfasst und getötet worden. Der Zwischenfall passierte, als der ICE von Berlin nach München gegen 11.20 Uhr in den Hauptbahnhof einfuhr.