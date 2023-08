Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landsberg/MZ - Hat man den steinigen Aufstieg zur Doppelkapelle St. Crucis in Landsberg geschafft, erscheint vor einem plötzlich ein großes Loch. Vier Studenten wuseln darin umher, nehmen Maße, kratzen Erdschichten ab, beschriften alles, was sie in die Hände bekommen. Die Studenten des Instituts für Kunstgeschichte und Archäologien Europas der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg führen dort gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt Forschungsgrabungen durch.