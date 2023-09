"Es bleibt uns keine Zeit mehr...!" Mit Video: "Fridays for Future"-Sprecher im Interview über Klimaschutz und "Letzte Generation"

Die Klimaaktivisten von "Fridays for Future" (FFF) setzen sich für den Klimaschutz ein, genauso wie die "Letzte Generation". Doch in welchem Verhältnis stehen beide Gruppen zueinander? Diese und weitere Fragen beantwortet Ole Horn, Sprecher von FFF in Halle, im Interview.