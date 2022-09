Schwere Explosion in Halle Zustand der zwei verletzten Mädchen sehr ernst - Kindlicher Leichtsinn die Ursache?

Am Dienstagabend erschütterte eine Explosion die Toilettenanlage der Stadtinformation im Marktschlösschen am Marktplatz von Halle. Was bislang über die Explosion in Halle bekannt ist.