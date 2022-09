Video: Schwerer Schicksalsschlag für Halles Eiermann - Knochen und Rücken kaputt

In der Innenstadt von Halle ist der "Eiermann" eine kleine Attraktion: Sein schweres Kostüm mit unzähligen Eiern auf dem Kopf wird Gregory da Silva vermutlich aber nie wieder tragen können. Das enorme Gewicht seines Schmuckhutes hat seine Knochen und seinen Rücken kaputt gemacht. Wie der Eiermann von Halle mit den Schmerzen umgeht.

Da war Gregory da Silva noch als Eiermann in Halle unterwegs.

Halle (Saale)/MZ - Gregory da Silva geht es schlecht. Der 42-Jährige, den die meisten Hallenser wohl nicht unter seinem richtigen Namen, sondern unter seinem Pseudonym beziehungsweise in seiner Rolle als Eiermann kennen, liegt derzeit in der Universitätsklinik und wartet darauf, operiert zu werden. Vermutlich am Freitag könnte das passieren.