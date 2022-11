Video: Aus dem Vorgarten auf den Markt - Weihnachtsbaum in Halle aufgestellt

50 Jahre stand sie in einem Vorgarten im halleschen Süden, jetzt bekommt eine Douglasie eine zweite Chance als Weihnachtsbaum auf dem halleschen Weihnachtsmarkt.

Halle (Saale)/MZ - Großer Nachbarschaftsauflauf im Rosengartenviertel: Schon vor acht Uhr sind am Mittwochmorgen nicht nur etliche Mitarbeiter der Firma Mammoet auf den Beinen, sondern auch viele Neugierige aus der Siedlung. Niemand hier will verpassen, wie der künftige Weihnachtsbaum für den halleschen Weihnachtsmarkt in einem Vorgarten abgesägt und für den Transport zum Marktplatz auf einen Tieflader verladen wird.