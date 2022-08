Verwirrung bei Besuchern - In jeder Klinik in Halle gelten andere Corona-Regeln

Die Krankenhäuser in Halle bestimmen selbst, wer als Besucher Zutritt bekommt. Die Spannbreite reicht dabei vom Betretungsverbot bis zum fast uneingeschränkten Zugang.

Halle (Saale)/MZ - Die Wartezeit bis zu ihrer Operation am Montagnachmittag muss Marianne Schmidt (Name geändert) nicht allein verbringen. Ihr Ehemann steht ihr bei. Er ist am Vormittag zu ihr auf die Komfortstation des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara gekommen - jene Station, auf der Patienten eine besondere Wohlfühlatmosphäre geboten wird, quasi Krankenhaus mit Hotelcharakter, während es bei der medizinischen Versorgung keinen Unterschied gibt. Ebenso wenig wie bei der Besucherregelung.