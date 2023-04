Halle (Saale)/MZ - Die unsauberen Auftragsvergaben beim städtischen Eigenbetrieb für Arbeitsförderung (EfA) haben eine größere Dimension als bisher angenommen. Wie EfA-Leiter Goswin van Rissenbeck am Montag bei einer Sitzung im Stadthaus mitteilte, habe man von Anfang an alle Vergaben durch den Betrieb ohne Beteiligung eines Stadtratsgremiums gemacht – also seit Gründung des EfA im Jahr 2007. Damit dürfte der Gesamtwert der Aufträge, die regelwidrig vorgenommen wurden, auf mehrere Millionen Euro ansteigen. Bislang waren nur fragliche Vergaben im Wert von rund 700.000 Euro bekannt gewesen, die seit 2019 ausgelöst worden waren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.