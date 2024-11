Im Wohnblock am Wippraer Weg in Halle-Neustadt wird das Wasser voerst nicht abgestellt, weil der Vermieter teilweise gezahlt hat. Wie es mit den katastrophalen Zuständen im und um das Wohnhaus weitergeht, bleibt indes unklar.

Verwahrloster Wohnblock in Halle-Neustadt: Wasser wird vorerst nicht abgestellt

Halle(Saale)/MZ/DAF. - Die Mieter am Wippraer Weg in Halle-Neustadt dürfen aufatmen. Ihnen wird am Donnerstag nicht das Wasser abgestellt. Das teilte die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) mit.