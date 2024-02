Ein 42-Jähriger aus der Region Halle soll in Basel in der Schweiz einen Menschen lebensgefährlich verletzt haben. Bald steht er vor Gericht.

Halle/MZ/AHS. - Wegen versuchten Totschlags in der Schweiz muss sich vom 27. Februar an ein 42-Jähriger vor dem halleschen Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im November 2023 in Basel einen Mann rücksichtslos aus einem 6,28 Meter über dem Erdboden gelegenen Fenster gestoßen zu haben, wie das Landgericht mitteilt. Der Mann habe durch den Sturz unter anderem einen offenen Schädelbruch erlitten und nur durch eine Notoperation gerettet werden können. Laut Anklage lag der Mann mehrere Tage im Koma und leide bis heute an den Folgen der Tat. Unter anderem sei sein Kurzzeitgedächtnis irreversibel geschädigt.