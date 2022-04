Versuchter Einbruch in Juwelier: „Hier kommt niemand rein“

Ein junger Mann will in Halles ältestes Juweliergeschäft einbrechen. Als sein Versuch misslingt, flüchtet er. Wenig später fasst die Polizei den Täter.

Halle (Saale)/MZ - Elf Löcher hat der Täter mit einem großen Stein in die linke Scheibe des Schaufensters geschlagen. Die Risse im Glas verdecken goldene Ringe und Ketten, die in der Auslage des Juweliergeschäfts Heckel im Steinweg ausgestellt sind. Doch die Scheibe hat den kräftigen Schlägen standgehalten. Der Versuch, in der Nacht zu Dienstag in das Geschäft einzudringen, misslingt. Da Zeugen den Vorfall bemerkten, konnte die Polizei zudem schnell nach dem Täter mit einem Spürhund suchen. Noch in derselben Nacht nahmen sie einen 22-jährigen Mann fest, der Drogen genommen und Alkohol getrunken hatte und polizeibekannt ist.