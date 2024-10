Am Freitagabend haben unbekannte Täter offenbar versucht, ein parkendes Auto in der Albert-Schweitzer-Straße anzuzünden.

Halle (Saale)/MZ - Am Rande des Paulusviertels hat es am Freitagabend gegen 21 Uhr offenbar eine versuchte Brandstiftung gegeben, bei der ein Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde.