Die Lage im Mehrfamilienhaus in der Schwetschkestraße hat sich gebessert. Warum die Mieter trotzdem ausziehen sollen.

Versammlung vereinbart: Mieterrat Halle will Lösung für Problemhaus vorschlagen

Schwetschkestraße in Halle

Das Mehrfamilienhaus in der Schwetschkestraße in Halle muss dringend saniert werden.

Halle (Saale)/MZ - Ein lautes Hämmern dröhnte durch den Hausflur. Monika Smola folgte dem Geräusch von ihrer Wohnung im dritten Stock bis ganz nach unten. In der leerstehenden Hochparterrewohnung entdeckte sie einen Bauarbeiter, der mit einem Presslufthammer den Putz von den Wänden klopfte. In dem alten Mehrfamilienhaus in der Schwetschkestraße haben weitere Reparaturarbeiten begonnen.