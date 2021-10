Halle (Saale)/MZ - In Halle wurde ein junges Mädchen vermisst. Nachdem die Polizei am Donnerstag öffentlich mitteilte, dass das Mädchen seit Montag vermisst wird, wurde sie nach Bürgerhinweisen noch am gleichen Tag in Halle wohlbehalten gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.