In Halle ist ein vermisste Senior wieder aufgetaucht.

Halle (Saale)/DUR - Ein seit Sonntag vermisster Rentner aus Halle ist wieder da. wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kehrte der Gesuchte am Mittag in sein Wohnumfeld zurück. Der Mann sei unversehrt. Die öffentliche Fahnung ist daher beendet.