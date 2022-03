Vermisste Jugendliche aus Halle wohlbehalten wieder aufgetaucht

Halle (Saale)/MZ - Nachdem die Polizei in Halle die Bevölkerung am 2. März 2022 um Mithilfe im Fall einer vermissten Jugendlichen gebeten hatte, wurde am Dienstag eine Aufklärungsmeldung veröffentlicht. Das Mädchen war zuletzt am Dienstag den 1. März 2022 gegen 7.30 Uhr im Süden von Halle gesehen worden.

Laut Polizei hat sich die gesuchte 14-Jährige selbstständig an die Polizei gewandt. Sie sei wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei dankt für die Mithilfe.