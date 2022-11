Polizei sucht nach schwangerer Frau in Halle: Wer hat sie gesehen? (Foto im Artikel)

Die Polizei wendet sich mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Gesucht wird eine junge Frau, die seit Donnerstag vermisst wird.

Die Vermisste muss sich schnellstmöglich wieder in medizinische Betreuung begeben.

Halle (Saale)/DUR/it - Seit Donnerstag, 24. November, wird eine schwangere Frau vermisst. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe. Die Vermisste wurde zum letzten Mal am Donnerstagnachmittag in einer medizinischen Einrichtung in der Innenstadt von Halle gesehen, teilt die Polizei mit.

Wer hat die schwangere Dora gesehen? Foto: Polizei

Da sie gesundheitlich gefährdet sei, müsse sie sich schnellstmöglich wieder in medizinische Betreeung begeben. Die junge Frau wird wie folgt beschrieben:

circa 1,64 Meter groß

scheinbares Alter 15/16 Jahre

auffällig ist ein Schwangerschaftsbauch

braunes, kurzes Haar

zur aktuellen Bekleidung kann keine Aussage getroffen werden

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt der Vermissten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter (0345) 224 2000 entgegen.