Vermisst: Polizei in Halle sucht Mann mit auffälligem blauen Besenstiel

Halle (Saale)/DUR/mad – Die Polizei in Halle wendet sich im Fall eines vermissten 78 Jahre alten Mannes an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise. Der unter Demenz leidende Hallenser wurde zuletzt am Sonntag in seinem Wohnbereich im Robinienweg im Süden von Halle gesehen und am Montag als vermisst gemeldet, so die Mitteilung der Polizei. Aufgrund seines Leidens ist zu befürchten, dass er orientierungslos und dadurch in hilfloser Lage sein könnte.

Der gesuchte Eckehard R. wurde in der Vergangenheit im Bereich von Merseburg aufgegriffen, könnte sich jedoch auch im Stadtgebiet von Halle aufhalten, heißt es. Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, von schlanker Gestalt und hat dunkle graue Haare. trägt vermutlich eine dunkle Jeanshose, eine schwarze Lederjacke und braune Knöchelschuhen. Zudem trägt er eine schwarze Handtasche bei sich.

Die Polizei suchte am Montag erfolglos auch mit einem Fährtenhund nach dem Vermissten Senior. Die Polizei bittet um Hinweise und hofft, dass evetuell jemandem der blaue Besenstiel aufgefallen ist, den der Vermisste bei sich hat und den er als Gehstock benutzt? Hinweise bitte an das Polizeirevier Halle (Saale) unter Tel. (0345) 224 2000.