In Halle wird ein hilfsbedürftiger Mann vermisst. Wer weiß, wo Genadij S. sich aufhält?

Ein 90 Jahre alter Mann wird in Halle vermisst.

Halle (Saale). - Bereits seit Samstag wird ein 90 Jahre alter Mann aus Halle vermisst, wie die Polizei meldet. Nun wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Demnach ist Genadij S. seit dem 5. April verschwunden. Der Senior sei zuletzt am Samstagmorgen in der Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße gesehen worden und befinde sich vermutlich in einer hilfsbedürftigen Lage, heißt es.

So sieht Genadij S. aus:

Wohin ist Genadij S. verschwunden? Foto: Polizei

Genadij S. wird wie folgt beschrieben:

1,60 bis 1,70 m groß

schlank bis dünn

bekleidet mit dunkler Hose, grüner Jacke und schwarzer Mütze

Brillenträger

Wer weiß, wo sich der Vermisste aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.