Vermieter überweist erste Rate für Fernwärmeversorgung in Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Die Mieter von rund 960 Wohnungen im Südpark in Halle-Neustadt können aufatmen. Eine ausstehende Zahlung des privaten Vermieters für die Fernwärmeversorgung sei eingegangen, bestätigten die Stadtwerke am Mittwoch. Zuvor hatte die zur Unternehmensgruppe gehörende Energieversorgung Halle angekündigt, wegen nicht bezahlter Rechnungen am Donnerstag, 10 Uhr, die Versorgung mit Fernwärme und damit auch mit Warmwasser abzustellen. Völlig ausgeräumt sind die Schwierigkeiten indes nicht: für den 31. Juli steht laut Stadtwerken die nächste Teilzahlung an.