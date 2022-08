Vermeintlicher Drogendeal in Halle entpuppt sich als Versteckspiel

Beim Geocaching, hier ein Beispielbild, werden unauffällige Behältnisse in der Natur oder auch im Stadtgebiet versteckt. Per GPS-Verortung können sie gefunden werden.

Halle (Saale)/MZ - In der Elsa-Brändström-Straße in Halles Südstadt hat am Freitagnachmittag eine besorgte Bürgerin bei der Polizei ein mögliches Drogengeschäft gemeldet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, beobachtete die Anwohnerin, wie mehrfach Personen an einem Stromkasten eine Dose entnahmen und etwas hineintaten oder herausholten.