Verletzte und Frustrierte nach rutschigem Wochenstart

In der Nacht auf Montag ist auf Halles Straßen der Regen gefroren. Gerade Fußgänger waren von der Glätte betroffen - viele landeten sogar in der Notaufnahme.

Halle (Saale)/MZ - Noch freut er sich: Ein junger Mann läuft am Montagmorgen vom Franckeplatz Richtung Leipziger Straße, zieht einen Rollkoffer hinter sich her. Der Weg ist glatt, er wirbelt sein Gepäck auf der Eisschicht verspielt hin- und her, als er plötzlich selber in Schlingern gerät. Er ist von einem kaum gestreuten auf ein nicht gestreutes Stück Gehweg getreten, fängt sich gerade so und geht weiter - nun ganz vorsichtig. Überrascht wie er dürften viele Hallenser gewesen sein.