Verletzte und demolierte Autos: Friedensgipfel in Halle-Neustadt endete blutig

Bei der blutigen Auseinandersetzung am Kanal in Halle-Neustadt wurden mehrere Autos so stark demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Halle (Saale)/MZ - Die Bilanz der brutalen Schlacht am Montagabend am Kanal in Neustadt: Sieben Verletzte, acht zum Teil erheblich beschädigte Autos sowie eine vorläufige Festnahme. Die Kontrahenten hatten sich mit Hieb- und Stichwaffen traktiert. Jetzt äußert sich die Leiterin der Staatsanwaltschaft Halle in dem Fall.