Verletzte nach Streit auf dem Marktplatz in Halle - Polizei ermittelt

Halle (Saale) - Zwei junge Männer sind in der Nacht bei einer Auseinandersetzung auf dem Markt in Halle verletzt worden. Geschädigt sind zwei Hallenser im Alter von 16 und 23 Jahren, die nach vorliegenden Erkenntnissen aus einer Gruppe heraus von einer Person mit einem Pfefferspray attackiert wurden, so die Mitteilung der Polizei am Samstag.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort sowohl die Geschädigten als auch den 21 Jahre alten Tatverdächtigen an. Dieser leistete gegenüber der Beamten erheblichen Widerstand und drohte dem 16-Jährigen zudem weitere Gewalt an. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand, heißt es in der Mitteilung. (mz/mad).