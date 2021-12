Verletzte bei schwerem Unfall östlich von Halle

Halle (Saale)/MZ - Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 165 sind am Dienstagmorgen im Gewerbegebiet Queis zwei Personen verletzt worden. An der Kreuzung mit der Genscher-Straße waren kurz nach 8 Uhr zwei Transporter kollidiert. Die Wucht war so stark, dass eines der Fahrzeuge auf eine Verkehrsinsel geschleudert wurde und dort auf der Seite liegenblieb. Zur Bergung und Versorgung der Verletzten landeten zwei Hubschrauber an der Unfallstelle. Die beiden Opfer wurden schließlich mit Rettungswagen in Kliniken in Halle gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Die beiden Unfallwagen wurden schwer beschädigt und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An der Kreuzung hatte es bereits in der Vergangenheit mehrfach schwere Unfälle gegeben.