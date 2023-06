Halle/MZ - Rostig und rätselhaft reckt sich die eiserne Konstruktion in die Wolken. Acht dünne Stahlträger, jeder um die 15 Meter hoch. Obendrauf eine Kranbahn wie eine Art Karussell, das hinüber zu einem Backsteingebäude führt und in dessen offener Flanke verschwindet. Die Fenster des Baus sind zerbrochen, die Türen und Tore verrammelt. Die Leiter zur Kanzel, in der der Kranfahrer einst durch den Himmel schwebte, hängt frei in der Luft.

